Зе Луиш: «Сейчас команда поужинала лазаньей, а я питаюсь голами»

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш поговорил о настрое перед возобновлением сезона. Футболист заявил о своих планах на оставшиеся 13 матчей чемпионата.

«Вот мы сейчас поужинали лазаньей и рисом. А я питаюсь только голами. Забивать мячи — в этом стимул моей жизни.Надеюсь, что больше не буду получать серьезные травмы. Мне было тяжело и грустно, когда я наблюдал за игрой партнеров и не мог им помочь.Сейчас я хочу одного: работать, играть в команде и добиться со «Спартаком» успеха.

Напомним, первую игру РФПЛ после зимней паузы красно-белые проведут сегодня с «Краснодаром». Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»