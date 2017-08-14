Зе Луиш пропустит две недели

Автор: Никита Пронин 0

Зе Луиш

Нападающий «Спартака» Зе Луиш не сыграет в двух ближайших турах РФПЛ. Футболист получил травму в матче с ЦСКА.

Форвард «Спартака» Зе Луиш получил травму в дерби против ЦСКА. Футболист прошел медицинское обследование, которое выявило микронадрыв мышц задней поверхности бедра. Срок восстановления две недели.

В ближайшем туре «Спартаку» предстоит важная игра против «Локомотива». Вместо Зе Луиша на поле должен появиться отбывший двухматчевую дисквалификацию Луис Андриано.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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