Зе Луиш: «Как-то в Москве перепутал гранулы для чая с солью»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал о том, как проходил процесс адаптации в России. Также 26-летний футболист поведал о полученных в Москве привычках.

«Первое время было сложно привыкнуть к другому укладу жизни. Особенно когда не знаешь языка. Помню, однажды пришел в ресторан, сел за стол, посидел немного и ушел. Никто по-английски не говорил, меню на английском не было. Понял, что ловить мне там нечего. А еще в магазинах не мог разобраться с продуктами. Например, пошел за сахаром в супермаркет. Смотрю: порошок белый. Решил, что нашел гранулы для чая. Но дома оказалось, что это соль.

Кажется, я стал выглядеть на поле лучше из-за того, что наконец-то смог адаптироваться. Потихоньку привык ко всему, сработался с людьми. Начал больше понимать, чего от меня хотят. Стал говорить по-русски, то есть сейчас уже сам могу что-то объяснить. Мне постоянно подсказывают ребята на поле. С каждым днем взаимопонимание между нами становится все лучше и лучше — и, соответственно, у меня появляется уверенность в себе и партнерах.

Сказать, что было трудно, — ничего не сказать. Поначалу было много негативных эмоций. Непонимание того, что происходит. Другая страна. Холод. Отчаяние. Плакал ночами. Потом еще узнал, что у дочери проблемы со здоровьем. В один прекрасный момент просто хотел махнуть рукой: ребята, собираю чемоданы и уезжаю, больше не могу. Семья переубедила: «Не выдумывай. Оставайся и спокойно работай. Все переживем». К счастью, черная полоса рано или поздно заканчивается. Моя завершилась. У дочки, слава Богу, все в порядке. Она поправилась. Дома все нормально. На работе у меня все получается. Так что сейчас всем доволен.

В Москве я стал домоседом. По большей части это из-за московских пробок. Трафик — то, что полностью выбивает меня из колеи. Поэтому сейчас чаще нахожусь дома, вдалеке от центра и московской суеты. Играю в плейстейшн. Так и коротаю дни. Жена и дети ко мне еще не приезжали. Так, что решаю здесь все вопросы сам. У дочери были проблемы со здоровьем. Мы пока не рискуем привозить ее сюда. Родители тоже не решаются приехать. Длинный перелет, виза… Эти факторы останавливают. Поэтому и живу здесь пока что один», — заявил Зе Луиш.

Напомним, в нынешнем сезоне Зе Луиш провел в футболке красно-белых 19 матчей, в которых отличился 5 забитыми голами и 6 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Спартак»