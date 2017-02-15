Зденек Земан возвращается в Серию А

После вчерашней отставки Массимо Оддо, «Пескара» осталась без тренера. Вакантное место должен занять знаменитый Зденек Земан.

Стороны на стадии подписания контракта, который будет рассчитан до июля 2018 года. До конца этого сезона «Пескара» выплатит чешскому тренеру 100 000 €, а в следующем – 400 000 € плюс бонусы.

В этом сезоне «Пескара» уже вряд ли спасется. Поэтому главной задачей для Земана руководство видит планомерное развитие команды, которая в следующем сезоне сможет претендовать на возвращение в Серию А.

Зденек Земан начал карьеру наставника еще в 1966 году с любительских команд. Он один из главных приверженцев схемы 4-3-3 в итальянском футболе. За 50 лет тренерской деятельности он поработал со многими известными клубами — такими, как «Рома», «Лацио», «Наполи», «Црвена Звезда» и многими другими. Его команды выделялись яркой атакой и отличной физической подготовкой.

Последним местом работы 69-летнего Зденека Земана был швейцарский «Лугано» в сезоне 2015-16.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia