Завтра Ригони прилетит в Санкт-Петербург, чтобы подписать контракт с «Зенитом»

Автор: Евгений Морозов 0

Ригони

Агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригори сообщил о том, что его клиент отправился в Россию. Завтра 24-летний футболист прибудет в Санкт-Петебруг для подписания контракта с «Зенитом». 

Клуб из Авельянды получит за трансфер 6,5 миллионов евро, бывшая команда Ригони «Бельграно» – 3 миллиона. Еще миллион покроет налоги и прочие расходы.

«Индепендьенте» также договорился с «Зенитом» о выплате в размере 5% от суммы, за которую российская сторона продаст игрока в будущем.

Фото: Global Look Press
Источник: Ole

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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