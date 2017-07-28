Завтра Ригони прилетит в Санкт-Петербург, чтобы подписать контракт с «Зенитом»

Агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригори сообщил о том, что его клиент отправился в Россию. Завтра 24-летний футболист прибудет в Санкт-Петебруг для подписания контракта с «Зенитом».

Клуб из Авельянды получит за трансфер 6,5 миллионов евро, бывшая команда Ригони «Бельграно» – 3 миллиона. Еще миллион покроет налоги и прочие расходы.

«Индепендьенте» также договорился с «Зенитом» о выплате в размере 5% от суммы, за которую российская сторона продаст игрока в будущем.

Фото: Global Look Press

Источник: Ole