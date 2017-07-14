Завтра Леонардо Бонуччи может присоединиться к «Милану»

Автор: Антон Муша 0

Бонуччи

По утверждению итальянских СМИ, переговоры между «Миланом» и  «Ювентусом» о трансфере 30-летнего защитника находятся в завершающей стадии.

Утверждается, что агент футболиста Алессандро Луччи сегодня встретился с руководством туринцев в штаб-квартире клуба. Сам футболист отправился в Милан, чтобы подписать соответствующие документы. По новому контракту Бонуччи будет зарабатывать 6,5 млн евро. Завтра «Милан» отправляется в предсезонный тур по Китаю, и вполне вероятно, что новичок присоединится к команде перед вылетом.

Напомним, что Леонардо Бонуччи выступал за «Ювентус» с 2010 года и в составе туринского клуба пять раз становился чемпионом Италии.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Антон Муша

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