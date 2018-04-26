Завтра Андрес Иньеста может объявить об уходе из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста по завершении сезона покинет клуб. Об этом испанец может сообщить завтра, на специальной пресс-конференции.

27 апреля, на пресс-конференции после тренировки каталонской команды, хавбек официально объявит о своем уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

Ближайшие три года Иньеста будет выступать в Китае. Ранее стало известно, что контракт с ним подпишет клуб «Чунцин Лифань».

Испанец выступает за «Барселону» с 2002 года. Всего Иньеста вместе с «Барселоной» выиграл 31 трофей.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo