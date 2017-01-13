Завтра Александр Самедов должен пройти медобследование перед переходом в «Спартак»

Как стало известно, «Локомотив» и «Спартак» согласовали трансфер Александра Самедова. 14 января полузащитник пройдет медицинское обследование.

Игрок сборной России согласовал контракт со «Спартаком»: срок договора составит два с половиной года, а зарплата — 1,8 миллионов евро в год.

Как стало известно от источника, знакомого с ситуацией, полузащитник Александр Самедов 14 января пройдет медицинское обследование для перехода в стан «красно-белых».

Ранее сообщалось, что в контракте Самедова есть сумма отступных в € 5 млн, однако «Спартак» был готов заплатить не более 2 миллионов евро. Отмечается, что игрок подпишет контракт, рассчитанный на 2,5 года, и заработает за это время около 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Самедов провел за «Локомотив» в РФПЛ 15 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат