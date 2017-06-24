Альваро Арбелоа завершил карьеру

Автор: Дмитрий Темников 0

Испанский футболист Альваро Арбелоа принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщил сам 34-летний защитник.

«Пришло время попрощаться. Физически я готов играть и дальше, но дело скорее в голове.

«Реал» – клуб моей жизни, но я никогда не позвоню и не буду просить о работе. Однако, я открыт для предложений», – заявил игрок.

Главным достижением Арбелоа стала победа на чемпионате мира 2010 года в составе сборной Испании. ПОследним клубом в карьере Альваро был английский «Вест Хэм».

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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