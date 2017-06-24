Альваро Арбелоа завершил карьеру

Испанский футболист Альваро Арбелоа принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщил сам 34-летний защитник.
«Пришло время попрощаться. Физически я готов играть и дальше, но дело скорее в голове.
«Реал» – клуб моей жизни, но я никогда не позвоню и не буду просить о работе. Однако, я открыт для предложений», – заявил игрок.
Главным достижением Арбелоа стала победа на чемпионате мира 2010 года в составе сборной Испании. ПОследним клубом в карьере Альваро был английский «Вест Хэм».
Фото: Global Look Press
Источник: Marca