Артуро Видаль завершил карьеру в сборной Чили

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль огорошил общественность. После невыхода сборной Чили на ЧМ-2018 заявил, что заканчивает международную карьеру.

«Ребята, спасибо за все, за все эти годы, проведенные вместе, за то, что мы вместе умирали на поле, за то, что многому научили страну и друг друга. Я опустошен, но горжусь этими игроками и тренерским штабом», – обратился Видаль к болельщикам и партнерам по команде.

30-летний хавбек провел за национальную команду страны 95 матчей, забил 23 гола. Со сборной Чили Видаль завоевал золото Кубка Америки в 2016 и 2017 годах, а также серебро Кубка конфедераций-2017.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Артуро Видаля

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»