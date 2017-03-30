Завершение строительства «Крестовского» намечено на 31 марта

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Стадион "Крестовский"

Новый футбольный стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет полностью построен 31 марта. Об этом рассказал вице-губернатор Игорь Албин.

В пятницу, 31 марта, генеральный подрядчик, компания «Метрострой», направит уведомление в Ростехнадзор о завершении работ. Ведомство вместе с Госстройнадзором проведет проверку и после этого выдаст акт ввода стадиона в эксплуатацию.

Сегодня же в Петербурге началась сертификация стадиона. В соответствии с требованием ФИФА все футбольные арены чемпионата мира по футболу должны в обязательном порядке пройти экологическую сертификацию и получить так называемый «зеленый сертификат».

Фото: Global Look Press
Источник: телеканал «Санкт-Петербург»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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