Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани близок к переходу в «Челси» за 35 млн евро

Центральный защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, скорее всего, продолжит карьеру в АПЛ. В его услугах заинтересованы два лондонских клуба.

23-летний игрок сборной Италии близок к переходу в «Челси» за 32 миллиона евро. Еще 3 млн туринцы могут получить в виде бонусов.

С бывшим главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри, который вскоре возглавит «Челси», Ругани знаком по совместной работе в «Эмполи».

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Арсенала».

Фото: Global Look Press

Источник: Sportitalia