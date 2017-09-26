Защитник юношеского «Спартака»: «Играть против команды Джеррарда — это круто»

Автор: Владимир Шевелев 0

Спартак юноши

Защитник молодежного «Спартака» Даниил Петрунин поделился впечатлениями от прошедшего матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА с «Ливерпулем». Красно-белые одержали победу со счетом 2:1, набрав первые три очка в турнире.

«В первом тайме мы начали агрессивно и сразу создали пару неплохих моментов. Могли забивать в начале матча. Были трудные моменты, нас заставляли выбивать мяч вперед. Мы старались играть проще.

«Ливерпуль» — неплохая команда, скоростная, техничная. Мы их сегодня перебегали и за счёт индивидуальных моментов выиграли матч. Играть против команды Стивена Джеррарда — это круто», — сказал Петрунин.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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