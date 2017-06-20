Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев может стать игроком «Лацио»

Автор: Евгений Морозов 0

Вячеслав Караваев

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев может продолжить карьеру в Италии. 22-летний футболист попал в сферу интересов «Лацио».

Наставник римлян Симоне Индзаги хочет укрепить оборону и присматривается к Караваеву.

Помимо Караваева, римляне следят за Томасом Фокетом из «Гента». Бельгиец также интересен «Наполи» и «Аталанте».

Что касается Караваева, по итогам сезона-2016/17 чемпионата Чехии Вячеслав был признан лучшим игроком «Спарты». Также защитник попал в символическую сборную чемпионата Чехии.

Контракт российского футболиста с пражским клубом истекает 30 июня 2020 года.

По данным transfermarkt, Караваев оценивается в € 3 млн.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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