Защитник «Шальке» перейдет в «Арсенал»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Сеяд Колашинац

Игрок обороны «Шальке» и сборной Боснии Сеяд Колашинац летом перейдет в «Арсенал». Он пополнит состав «канониров» на правах свободного агента.

23-летний Колашинац заключил с «Арсеналом» предварительное соглашение. Босниец уже выбрал себе игровой номер и получил заверение в «Арсенале», что Арсен Венгер продолжит работу с командой в следующем сезоне. Ранее интерес к боснийцу также проявляли «Манчестер Сити», «Милан», «Челси» и «Эвертон».

В текущем сезоне Сеяд Колашинац провел за «Шальке» 30 игр во всех турнирах и забил три мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Reprezentacija.ba

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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