Защитник «Шальке» перейдет в «Арсенал»

Игрок обороны «Шальке» и сборной Боснии Сеяд Колашинац летом перейдет в «Арсенал». Он пополнит состав «канониров» на правах свободного агента.

23-летний Колашинац заключил с «Арсеналом» предварительное соглашение. Босниец уже выбрал себе игровой номер и получил заверение в «Арсенале», что Арсен Венгер продолжит работу с командой в следующем сезоне. Ранее интерес к боснийцу также проявляли «Манчестер Сити», «Милан», «Челси» и «Эвертон».

В текущем сезоне Сеяд Колашинац провел за «Шальке» 30 игр во всех турнирах и забил три мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Reprezentacija.ba

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»