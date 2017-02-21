Защитник сборной Словении Йокич перешел в «Уфу»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Йокич

«Уфа» объявила о подписании бывшего защитника «Вильярреала» Бояна Йокича. Словенец переехал в Россию в качестве свободного агента.

30-летний футболист сборной Словении в январе расторг контракт с испанской команду, за которую выступал с 2013 года.

«Уфа» заключила соглашение с Йокичем на 1,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

Йокич также выступал за «Триглав», «Горицу», «Сошо», «Кьево» и «Ноттингем Форест». В словенской сборной он провел более 80 матчей.

Фото: официальный сайт «Уфы»
Источник: официальный сайт «Уфы»

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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