Защитник «Ромы» близок к переходу в «Зенит»

Итальянские СМИ сообщают, что «Зенит» близок к приобретению аргентинца Федерико Фасио. Инициатором трансфера стал новый главный тренер питерцев Роберто Манчини.

Последний сезон 30-летний футболист провел в «Роме» на правах аренды. Центральный защитник сыграл за «джаллоросси» 37 матчей, отличился двумя голами и получил три желтые карточки. Права на Фасио принадлежат лондонскому «Тоттенхэму», который выкупил аргентинца у «Севильи» в 2014 году.

В составе испанского клуба игрок дважды становился победителем Лиги Европы, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, Фасио принимал участие в Олимпийских играх 2008 года и стал чемпионом со сборной Аргентины. Всего за национальную команду защитник сыграл четыре встречи и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: «La Gazzetta dello Sport»

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