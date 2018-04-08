Защитник «Реала» Хесус Вальехо пропустит игру с «Атлетико»

Защитник «Реала» Хесус Вальехо пропустит игру 31-го тура примеры. У «сливочных» осталось только два центральных защитника.

В ходе тренировочного процесса стало ясно, что 21-летний футболист не сможет принять участия в мадридском дерби.

В распоряжении тренера Зинедина Зидана осталось лишь два центральных защитника, готовых играть. Это Рафаэль Варан и Серхио Рамос.

Вальехо также может пропустить ответную игру с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Рамос не примет участия в матче с туринской командой из-за дисквалификации.

В этом сезоне Вальехо провел за «Реал» 4 игры.

Фото: Global Look Press

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