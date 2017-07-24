Защитник «МЮ» Байи дисквалифицирован на три матча в еврокубках

Наказание нашло провинившегося. Игрок обороны «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи дисквалифицирован на три матча под эгидой УЕФА.

Ивуарийский футболист наказан за эпизод, произошедший 11 мая в концовке ответного матча «МЮ» с «Сельтой» (1:1) в 1/2 финала Лиги Европы. Байи получил прямую красную карточку за удар в лицо нападающего испанской команды Йона Гвидетти. Помимо наказания для футболиста «МЮ» получил предупреждение из-за задержки и позднего начала матча.

Из-за дисквалификации Байи не сыграет с «Реалом» (8 августа) в матче за Суперкубок УЕФА, а также пропустит первый тур Лиги чемпионов. Один матч дисквалификации защитник уже отбыл в финале Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»