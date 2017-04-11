Защитник «Монако» Бенджамин Менди в сфере интересов английских грандов

Наиболее явный интерес есть у «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Трансферная стоимость футболиста оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы Менди стал альтернативой защитнику Гаэлю Клиши на левом фланге обороны. Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен защитником Люком Шоу. Коуч «Челси» Антонио Конте хочет придать глубины составу перед выступлением в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп также заинтересован в приобретении левого защитника. Большую часть сезона на этой позиции провел хавбек Джеймс Милнер. «Тоттенхэм» интересовался французским защитником прошлым летом. Но сейчас Маурисио Почеттино доволен Дэнни Роузом и Беном Дэвисом.

В текущем сезоне Бенджамин Менди провел за «Монако» 33 матча во всех турнирах, отметился забитым голом и заслужил приглашение в сборную Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»