Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип — о Лиге чемпионов и адаптации в Англии

Камерунский защитник пополнил состав «красных» минувшим летом. За это время он уже полностью освоился в новом коллективе.

«Думаю, у нас есть все, чтобы занять место в четверке лучших команд Англии. Нужно лишь показать свой уровень, и я уверен, мы попадем в Лигу чемпионов».

«Конечно, после перехода в «Ливерпуль» мне пришлось тяжело, потому что это новое место для меня. Каждому игроку переезд в другую лигу дается непросто, но в этом клубе мне очень помогли. Мне приятно здесь находиться. В «Ливерпуле» чувствую себя, как дома, у меня отличное настроение»

В этом сезоне Жоэль Матип провел за мерсисайдцев 18 игр во всех турнирах и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»