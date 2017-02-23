Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип — о Лиге чемпионов и адаптации в Англии

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Жоэль Матип

Камерунский защитник пополнил состав «красных» минувшим летом. За это время он уже полностью освоился в новом коллективе.

«Думаю, у нас есть все, чтобы занять место в четверке лучших команд Англии. Нужно лишь показать свой уровень, и я уверен, мы попадем в Лигу чемпионов».

«Конечно, после перехода в «Ливерпуль» мне пришлось тяжело, потому что это новое место для меня. Каждому игроку переезд в другую лигу дается непросто, но в этом клубе мне очень помогли. Мне приятно здесь находиться. В «Ливерпуле» чувствую себя, как дома, у меня отличное настроение»

В этом сезоне Жоэль Матип провел за мерсисайдцев 18 игр во всех турнирах и забил один гол.

Фото: Global Look Press

ИсточникОфициальный сайт ФК «Ливерпуль»

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Владимир Шевелев

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