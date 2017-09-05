Защитник «Ливерпуля» выбыл на несколько месяцев

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что не сможет рассчитывать на защитника Натаниэла Клайна. У правого бэка травма спины.

«Натаниэл упорно работает над своей реабилитацией и мы внимательно следим за его прогрессом, но реальность такова, что ему нужно некоторое время, чтобы вернуться и быть готовым к матчам. Мне сказали, что это займёт больше, чем пару недель, поэтому мы будем продолжить следить и оценивать его состояние.

Определенно, он не будет доступен для большинства матчей группового этапа Лиги чемпионов. Если нам повезет продолжить участвовать в еврокубках в новом году, он может быть включен в заявку», — заявил немецкий специалист.

26-летний футболист не появлялся на поле в нынешнем сезоне и не был включен в заявку «красных» на групповой этап Лиги чемпионов. В последний раз Клайн играл в июле в предсезонном матче.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»