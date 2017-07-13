Защитник «Ливерпуля» может вернуться в «ПСЖ»

Игрок обороны Мамаду Сако, скорее всего, не останется в «Ливерпуле». В его услугах заинтересованы в Париже.

Мерсисайдский клуб не будет брать игрока в турне в Гонконг. К Сако проявляет интерес «ПСЖ», который намерен увеличить глубину состава на позиции центрального защитника. Также парижане рассматривают вариант с защитником Элиакимом Мангала, права на которого принадлежат «Манчестер Сити». Его отказалась выкупать «Валенсия», где он провел минувший сезон на правах аренды.

Сако – воспитанник «ПСЖ». Он стал самым молодым капитаном в истории клуба, в 17 лет выведя команду с повязкой на матч чемпионата Франции. Вторую половину минувшего сезона Мамаду провел в «Кристал Пэлас» на правах аренды.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»