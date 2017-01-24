Защитник «Лестера» в течение 48 часов станет игроком «Малаги»



Защитник Луис Эрнандес, который прошлым летом присоединился к «Лестер Сити», спустя шесть месяцев может покинуть команду. Об этом сообщают британские СМИ.

Испанский футболист находится в шаге от перехода в «Малагу». Защитник прошел медицинское обследование, но пока не согласовал условия личного контракта. Переход Эрнандеса должен быть оформлен в течение 48 часов.

В «Лестер Сити» 27-летний испанец перешел на правах свободного агента из хихонского «Спортинга», но в текущем сезоне АПЛ принял участие всего в 4 матчах (3 в основном составе).

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports