Защитник «Лестера» в течение 48 часов станет игроком «Малаги»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

 


Защитник Луис Эрнандес, который прошлым летом присоединился к «Лестер Сити», спустя шесть месяцев может покинуть команду. Об этом сообщают британские СМИ.

Испанский футболист находится в шаге от перехода в «Малагу». Защитник прошел медицинское обследование, но пока не согласовал условия личного контракта. Переход Эрнандеса должен быть оформлен в течение 48 часов.

В «Лестер Сити» 27-летний испанец перешел на правах свободного агента из хихонского «Спортинга», но в текущем сезоне АПЛ принял участие всего в 4 матчах (3 в основном составе).

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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