Защитник «Крыльев Советов» присоединился к «Локомотиву»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Маргасов

Сейчас московский «Локомотив» проводит сборы в Испании. Сегодня к «железнодорожникам» присоединился защитник самарских «Крыльев» Тимофей Маргасов.

Тимофей Маргасов прибыл в расположение «Локомотива» в испанской Марсбелье. Это вторые сборы «красно-зеленых», которые завершатся 7 февраля.

Отметим, что вероятный трансфер Маргасова обойдется «Локомотиву» в 250 тысяч евро.

«Локомотив» занимает 10-ю строчку с 23-мя очками. Маргасов провел 5 матчей в составе «Крыльев Советов», но результативными действиями не отметился.

Фото: Официальный сайт «Ростова»
Источник: Спорт-Эспресс

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Никита Пронин

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