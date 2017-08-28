Защитник «Краснодара» может перейти в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» ведет поиски левого защитника. В качестве одного из кандидатов клуб рассматривает Кристиана Рамиреса из «Краснодара» .

Как сообщают британские СМИ, «Ньюкасл» считает Рамиреса хорошей заменой марроканцу Ашрафу Лазаару, который в ближайшее время может покинуть команду. Отмечается, что представители 23-летнего эквадорца на днях уже общались с англичанами по поводу возможного трансфера.

Напомним, что Кристиан Рамирес пришел в «Краснодар» в декабре 2016 года, подписав соглашение сроком на 4,5 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Newcastle Chronicle

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