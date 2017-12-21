Защитник Матиас Йоргенсен пообещал купить пива всем фанатам «Хаддерсфилда», которые приедут на матч с «Саутгемптоном»

Защитник «Хаддерсфилда» Матиас Йоргенсен перед гостевым матчем 19-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» обратился к болельщикам клуба. 27-летний датчанин пообещал купить пива фанатам, которые окажут команде поддержку.

«Ваша поддержка в этом году была действительно потрясающей, поэтому я решил придумать что-то особенное для тех из вас, которые отправятся в Саутгемптон в эти выходные.

Надеюсь, вам понравится подарок. Занка Клаус приезжает в город!», – сказал Йоргенсен.

От Хаддерсфилда до Саутгемптона примерно 380 километров.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Матиаса Йоргенсена