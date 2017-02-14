Защитник из Серии А пополнит «Терек»

Клуб из Грозного арендовал словацкого защитника Норберта Гьембера. Соглашение рассчитано до конца сезона 2016-17.

В Серии А играет с 2013 года. Первый клуб – «Катания». Выступает как на позиции центрального защитника, так и опорным полузащитником.

С лета 2016 года 24-летний защитник принадлежит «Роме». Первую половину сезона Гьембер провел на аренде в «Пескаре».

В текущем сезоне Норберт Гьембер сыграл за «Пескару» в 10 играх, голами не отметился. За сборную Словакии выступает с 2014 года, провел 15 матчей (0 голов).

Фото: Global Look Press

Источник: Gianlucadimarzio