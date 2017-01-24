Защитник «Интера» Андреа Раноккия желает продолжить карьеру в Англии или Германии. Напомним, что игроком сильно интересуется «Зенит».

Ранее появилась информация, что агент Раноккия в Лондоне провел переговоры с представителями российской команды, которая заинтересована в прямой продаже Раноккии или в аренде с последующим правом выкупа для будущего клуба защитника.

Также СМИ сообщали, что агент игрока «Интера» Андреа Раноккии ведет переговоры с несколькими английскими клубами — «Тоттенхэм Хотспур», «Вест Хэм» и «Халл Сити».

В текущем сезоне Серии А Раноккия провел всего пять матчей. В последний раз защитник выходил на поле 8 декабря. В активе Андреа 21 матч за сборную Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport