Защитник «Енисея» Валерий Кичин может перебраться в Китай

Самый безумный трансферный слух пришел из Красноярска. По имеющейся информации, защитник «Енисея» Валерий Кичин вслед за Халком, Витселем и Одилом Ахмедовым может перейти в китайский клуб.

Интерес к защитнику «Енисея» Валерию Кичину проявляют четыре клуба из Китая. Как сообщается, в Кичине заинтересованы четыре клуба из китайского чемпионата: «Хэбэй Чайна Форун», «Чунцин Лифань», «Шандунь Лунэн» и «Ляонин Хувинь».

Отметим, что Кичин также выступает за сборную Кыргызстана. Согласно регламенту чемпионата Китая, команды могут заявить не более пяти легионеров, причем один из них обязательно должен представлять одну из стран Азиатской конфедерации футбола.

В текущем сезоне 24-летний Валерий Кичин провел 11 матчей за «Енисей» и забил один мяч при одной голевой передаче.

Фото: официальный сайт «Енисея»

Источник: Goleada