Защитник ЦСКА Виктор Васин перенес операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Васин

Виктор Васин перенес операцию в одной из клиник Рима. У защитника ЦСКА диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Защитник ЦСКА перенес операцию в клинике «Вилла Стюарт» в Риме у профессора Пьера Паоло Мариани, который оперировал то же колено защитник семь лет назад.

О сроках восстановления игрока станет известно после того, как определится программа реабилитации.

Напомним, Виктор получил травму в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой», который завершился победой ЦСКА со счетом 1:0.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ЦСКА

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