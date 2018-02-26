Защитник ЦСКА Виктор Васин перенес операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки

Виктор Васин перенес операцию в одной из клиник Рима. У защитника ЦСКА диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.
Защитник ЦСКА перенес операцию в клинике «Вилла Стюарт» в Риме у профессора Пьера Паоло Мариани, который оперировал то же колено защитник семь лет назад.
О сроках восстановления игрока станет известно после того, как определится программа реабилитации.
Напомним, Виктор получил травму в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой», который завершился победой ЦСКА со счетом 1:0.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ЦСКА