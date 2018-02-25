Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду из-за травмы может пропустить около месяца

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду в концовке матча 25-го тура испанской Примеры с «Жироной» (6:1) получил травму, из-за которой не смог продолжить игру. После окончания матча каталонский клуб сообщил, что у португальского футболиста травма мышцы подколенного сухожилия левой ноги.

24-летний Семеду может оказаться в лазарете на месяц. При этом не исключено, что срок восстановления может быть ещё дольше — шесть недель.

В течение следующих суток защитник пройдёт дополнительные медицинские тесты, и тогда у медицинского штата сине-гранатовых будет точное представление о сроках его восстановления.

Напомним, в этом сезоне защитник сыграл 16 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

 

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