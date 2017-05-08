Защитник «Атлетико» прошел медобследование для «Реала»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Тео Эрнандес

Защитник Тео Эрнандес сегодня прошёл медицинское обследование. Он близок к переходу в «Реал».

Трансферный лист французского игрока принадлежит мадридскому «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды. Ранее в СМИ уже сообщалось, что Эрнандес, сумма отступных за которого составляет 24 миллиона евро, достиг устного соглашения с «Королевским клубом».

В текущем сезоне Тео Эрнандес провёл за «Алавес» 31 матч в Примере, в которых забил один мяч и сделал три передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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