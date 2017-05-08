Защитник «Атлетико» прошел медобследование для «Реала»

Защитник Тео Эрнандес сегодня прошёл медицинское обследование. Он близок к переходу в «Реал».
Трансферный лист французского игрока принадлежит мадридскому «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды. Ранее в СМИ уже сообщалось, что Эрнандес, сумма отступных за которого составляет 24 миллиона евро, достиг устного соглашения с «Королевским клубом».
В текущем сезоне Тео Эрнандес провёл за «Алавес» 31 матч в Примере, в которых забил один мяч и сделал три передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca