Защитник «Атлетико» прошел медобследование для «Реала»

Защитник Тео Эрнандес сегодня прошёл медицинское обследование. Он близок к переходу в «Реал».

Трансферный лист французского игрока принадлежит мадридскому «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды. Ранее в СМИ уже сообщалось, что Эрнандес, сумма отступных за которого составляет 24 миллиона евро, достиг устного соглашения с «Королевским клубом».

В текущем сезоне Тео Эрнандес провёл за «Алавес» 31 матч в Примере, в которых забил один мяч и сделал три передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»