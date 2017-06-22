Защита Криштиану Роналду могла сфальсифицировать дату важного документа по делу о налогах

Автор: Евгений Морозов 0
Роналду
Криштиану прикинулся черепашкой

Стали известны подробности дела форварда «Реала» Криштиану Роналду, обвиняемого в неуплате налогов в Испании. Чтобы смягчить наказание, адвокаты португальца могли сфальсифицировать дату одного из важных документов.

Защита настаивала на том, что доходы Роналду проводились с 2008 года, когда был заключен контракт с оффшорной компанией, тогда как Роналду перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» в 2009-м. Однако прокурор отклонил этот аргумент, поскольку переход был осуществлен 12 декабря 2008 года, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks.

Ранее стало известно, что Роналду согласился заплатить 14,8 миллиона евро, чтобы закрыть дело о неуплате налогов.

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  Der Spiegel

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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