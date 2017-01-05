Зарплата Зинедина Зидана в «Реале» может быть увеличена в два раза

Руководство мадридского «Реала» планирует поощрить главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана за хорошие результаты команды. Об этом сообщают испанские СМИ.

Президент королевского клуба Флорентино Перес готов увеличить заработную плату французскому специалисту в ближайшее время. По некоторым данным, сейчас Зидан получает 4, 25 миллиона евро в год. В новом контракте сумма зарплаты 44-летнего будет увеличена в два раза.

После 15 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Испании мадридцы набрали 37 очков и лидируют в турнирной таблице. У команды Зидана есть один матч в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: El Confidencial