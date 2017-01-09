Зарплата Йоана Молло в «Зените» будет составлять 1,5 миллиона евро в годгод

Автор: Дмитрий Темников 1 Comments

Молло

Переговоры петербургского «Зенита» и полузащитника самарских «Крыльев Советов» Йоана Молло подходят к завершающей стадии. Стали известны предположительные данные из контракта между футболистом и клубом.

Переход хавбека обойдется сине-бело-голубым в 3 миллиона евро. Сам 27-летний Молло будет получать в команде 1,5 миллиона евро. С учетом бонусов эта сумма может возрасти до 1,8 миллионов евро. Срок соглашения контракта — 3 с половиной года.

Французский нападающий выступал в «Крыльях Советов» с лета прошлого года. В 35 матчах за самарцев Йоан забил 5 голов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ФАН

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One thought on “Зарплата Йоана Молло в «Зените» будет составлять 1,5 миллиона евро в годгод

  1. Уведомление: Зарплата Йоана Молло в «Зените» будет составлять 1,5 миллиона евро в год

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