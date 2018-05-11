Зарплата Черчесова, побег Неймара из «ПСЖ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 мая.

1. В городах, принимающих ЧМ-2018, запретят жарить шашлыки.

2. Станислав Черчесов вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров команд ЧМ-2018.

Больше Черчесова получают только Йоахим Лев, Тите, Дидье Дешам и Хулен Лопетеги.

3. «Манчестер Сити» побил рекорды АПЛ по победам и очкам, заработанным за один сезон.

Пепу Гвардиоле нет равных в Англии.

4. Арда Туран получил длительную дисквалификацию за толчок и кучу плохих слов в сторону лайнсмена.

5. Отец Неймара попросил агента Пини Захави организовать его уход из «ПСЖ».

Кажется, бразильцу надоело в Париже абсолютно все.

6. Криштиану Роналду примет участие в создании мультфильма про самого себя.

В нем Роналду отведена роль супергероя.

Фото: Global Look Press

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