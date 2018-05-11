Зарплата Черчесова, побег Неймара из «ПСЖ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 мая.
1. В городах, принимающих ЧМ-2018, запретят жарить шашлыки.
2. Станислав Черчесов вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров команд ЧМ-2018.
Больше Черчесова получают только Йоахим Лев, Тите, Дидье Дешам и Хулен Лопетеги.
3. «Манчестер Сити» побил рекорды АПЛ по победам и очкам, заработанным за один сезон.
Пепу Гвардиоле нет равных в Англии.
4. Арда Туран получил длительную дисквалификацию за толчок и кучу плохих слов в сторону лайнсмена.
5. Отец Неймара попросил агента Пини Захави организовать его уход из «ПСЖ».
Кажется, бразильцу надоело в Париже абсолютно все.
6. Криштиану Роналду примет участие в создании мультфильма про самого себя.
В нем Роналду отведена роль супергероя.
Фото: Global Look Press