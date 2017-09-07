Запрет для «Мордовии», опоздание «Лестера». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Неймар

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 сентября.

1. Президент УЕФА поддержал идею закрывать трасферное окно перед стартом сезона.

Первоначально эта идея принадлежала тренерам команд АПЛ.

2. Игроки сборной Саудовской Аравии получат рекордные премиальные за выход на ЧМ-2018.

Каждый футболист получит порядка 1,1 млн евро.

3. «Мордовии» запрещено регистрировать новичков.

Причиной стали задолженностей по зарплате перед нападающим Александром Алхазовым.

4. «Лестер» опоздал с регистрацией Адриена Силвы в летнее трансферное окно.

«Лисы» опоздали всего на 14 секунд.

5. Неймар: «Президент «Барселоны» – посмешище».

Ранее глава каталонского клуба заявил, что ошибался, веря Неймару и его отцу.

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Диего Коста

Объединение против «ПСЖ», возвращение Наваса в «Севилью». Главные новости дня

Неймар

Неймар согласовал контракт с «ПСЖ», Диего Коста может продолжить карьеру в Италии. Главные новости дня

Массимо Каррера

«Краснодар» обыграл «Црвену Звезду» в Лиге Европы, «Спартак» договорился с «Миланом» о трансфере Мбайе Ньянга, Златан Ибрагимович может войти в тренерский штаб «МЮ». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 