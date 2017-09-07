Запрет для «Мордовии», опоздание «Лестера». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 сентября.

1. Президент УЕФА поддержал идею закрывать трасферное окно перед стартом сезона.

Первоначально эта идея принадлежала тренерам команд АПЛ.

2. Игроки сборной Саудовской Аравии получат рекордные премиальные за выход на ЧМ-2018.

Каждый футболист получит порядка 1,1 млн евро.

3. «Мордовии» запрещено регистрировать новичков.

Причиной стали задолженностей по зарплате перед нападающим Александром Алхазовым.

4. «Лестер» опоздал с регистрацией Адриена Силвы в летнее трансферное окно.

«Лисы» опоздали всего на 14 секунд.

5. Неймар: «Президент «Барселоны» – посмешище».

Ранее глава каталонского клуба заявил, что ошибался, веря Неймару и его отцу.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1