Запрет для «Мордовии», опоздание «Лестера». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 сентября.
1. Президент УЕФА поддержал идею закрывать трасферное окно перед стартом сезона.
Первоначально эта идея принадлежала тренерам команд АПЛ.
2. Игроки сборной Саудовской Аравии получат рекордные премиальные за выход на ЧМ-2018.
Каждый футболист получит порядка 1,1 млн евро.
3. «Мордовии» запрещено регистрировать новичков.
Причиной стали задолженностей по зарплате перед нападающим Александром Алхазовым.
4. «Лестер» опоздал с регистрацией Адриена Силвы в летнее трансферное окно.
«Лисы» опоздали всего на 14 секунд.
5. Неймар: «Президент «Барселоны» – посмешище».
Ранее глава каталонского клуба заявил, что ошибался, веря Неймару и его отцу.
Фото: Global Look Press