Западный ветер. Определился первый победитель Кубка ПФЛ «Переправа»

Профессиональная футбольная лига возродила турнир «Переправа», направленный на поиски молодых талантов в командах второго дивизиона. В соревновании приняли участие пять сборных территориальных групп ПФЛ, составленных из игроков не старше 21 года, а также сборная России (U-20). Победителем розыгрыша стала команда группы «Запад».

Турнир проходил в Саранске с 11 по 15 июня. На групповом этапе лишь матчи с участием сборной «Запада» были скупы на забитые голы. В остальных встречах команды без страха штурмовали ворота друг друга. В большинстве игр интрига увлекала вплоть до финального свистка — соперники неоднократно переворачивали все с ног на голову. В заключительный день за три матча команды отличись 17 голами.

В финале встретились две самые прагматичные сборные турнира — «Запад» и Россия (U-20). Успешнее оказались представители ПФЛ, которые воспользовались своими шансами и забили два гола.

«Все, что мы хотели сделать, у нас получилось. Ребята ранее не участвовали в подобных соревнованиях, и они остались очень довольны. Хотелось бы почаще проводить подобные турниры, — рассказал президент Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов. — Перед ПФЛ и всеми клубами стоит задача подготовки молодых игроков, поэтому мы решили возродить «Переправу», чтобы футболисты могли быстрее делать следующие шаги. Думаю, какие-то ребята после этого турнира точно перейдут в ФНЛ. Турнир будет регулярным, но пока не могу сказать, где он пройдет в следующем году».

Группа А

Запад — Центр — 1:0 (0:0)

(Михайлов, 49 – в свои ворота).

Восток — Запад — 0:0.

Центр — Восток — 3:2 (1:0)

(Оленев, 41, Суханов, 58, Корбут, 62 – в свои ворота; Бурюкин, 53, Большунов, 55).

Положение команд:

1. Запад – 4 очка , 2. Центр — 3, 3. Восток — 1.

Группа Б

Урал-Приволжье — Россия (U-20) — 3:2 (2:0)

(Каменщиков, 13, 38, Чернов, 76; Махатадзе, 87– с пенальти, Долгов, 90).

Юг — Урал-Приволжье — 4:3 (2:1)

(Цараев , 25, Погосов 38, 61, Ашев, 90; Татаринов, 45, Голдобин, 57– с пенальти, 73).

Россия U-20 — Юг — 2:0 (2:0)

(Лесовой, 27, Мартынов, 39).

Положение команд:

1. Россия (U-20) – 3 очка (разница забитых и пропущенных мячей: 4-3), 2. Урал-Приволжье – 3 (6-6), 3. Юг – 3 (4-5).

Матч за 5-е место

Юг — Восток — 4:4 (3:2), по пен. — 2:4

(Катаев, 13, Агаронян, 21, 39– с пенальти, Джумаев, 65; Шлеермахер, 25, 28, 77, Тарабанов, 80).

Матч за 3-е место

Урал-Приволжье — Центр — 1:5 (0:1)

(Донсков, 73; Леонов, 45, Лаврищев 46, 66, Суханов, 49, Мещеряков, 90).

Финал

Запад — Россия U-20 — 2:1 (0:0)

(Меркотан, 49, Киреев, 73; Долгов, 90).

Фото: ПФЛ

Текст: Павел Зайцев