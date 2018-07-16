Замгубернатора Ростовской области: «Решим финансовые вопросы и клуб будет играть на «Ростов Арене»

Автор: Евгений Морозов 0

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что «Ростов» будет выступать на «Ростов Арене» в новом сезоне. По его словам, финансовые вопросы будут решены.

Ранее сообщалось, что ростовчане отказались играть на новом стадионе из-за слишком большой стоимости аренды, которая составляет 12 миллионов рублей за один матч.

«Будет ли «Ростов Арена» домашней для «Ростова»? Конечно, да. Есть вопросы организационного и финансового характера. В течение этой недели будет проводиться совещание с балансодержателем данного объекта, футбольным клубом «Ростов», правительством Ростовской области для того, чтобы все эти вопросы, финансовые и организационные, решить», – сказал Гуськов.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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