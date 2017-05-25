Замена газона на стадионе «Крестовский» будет стоить 3 миллиона рублей

На днях на новой арене «Зенита» сняли газон. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал, сколько будут стоить работы по укладке нового газона.

«С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы – до 3 миллионов рублей.

Вопрос об оплате оставим за скобками. Самое главное, что работы будут проведены, а кто будет оплачивать, каким образом – разберемся, – сказал Кириллов.

«Зенит» провел несколько матчей на новом стадионе, но последний домашний матч с «Краснодаром» вновь играл на «Петровском». Сине-бело-голубые заняли третье место и будут участвовать в Лиге Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС