«Челси» и «Наполи» заинтересованы в защитнике «Хоффенхайма» Джереми Тольяне

Автор: Лидия Дидык 0

Тольян

Джереми Тольян может уехать из Бундеслиги. Защитник «Хоффенхайма» интересен клубам из Англии и Италии.

«Челси» с марта проявляет интерес к 22-летнему футболисту. Претендует на игрока и «Наполи».

Скауты обоих клубов просматривали Тольяна на молодежном Евро-2017, на котором Германия победила, а Толян попал в в символическую сборную.

«Хоффенхайм» хочет продлить контракт с Тольяном, рассчитанный до лета 2018 года. Если клубу это не удастся, то, скорее всего, игрок будет продан.

30 июня Тольян стал победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной Германии.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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