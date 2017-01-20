«Спартак» и ЦСКА заинтересованы в приобретении игрока «Спортинга» Бруно Сезара

«Спартак» и ЦСКА нацелились на португальского игрока Бруно Сезара. Полузащитник выступает за «Спортинг».

Отмечается, что российские клубы уже сделали предложение по трансферу 28-летнего бразильца. Также сообщается, что помимо московских команд в услугах игрока заинтересован еще один клуб из России, название которого не называется.

Сезар выступает за «Спортинг» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola