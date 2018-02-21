Задержанного Владимира Тумаева заподозрили в организации убийства

Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-гендиректора «Спецгазавтотранса» (ныне — ПАО «Газпром Спецгазавтотранс», входит в «Газпром») Владимира Тумаева. Член совета директоров компании подозревается в организации заказного убийства, в результате которого был ранен человек.

Многолетний глава компании «Газпром Спецгазавтотранс» Владимир Тумаев в ходе раздела активов со своим бизнес-партнером Вадимом Стяжкиным сначала поджег ему дом и офис. Затем исполнители, которых Тумаев попросил «отработать под хулиганов», нанесли Стяжкину тяжкие телесные повреждения и расстреляли его из травматического пистолета. Арестованный за организацию убийства Тумаев — поэт, который пишет стихи о «Газпроме». Для газового концерна подозреваемый написал песню-гимн:

Опять тревожный день, тревожный час,

Юродствуют с трибун пророки и мессии,

А мы с тобою, друг, качаем газ,

Спасая энергетику России!

Без суеты и без ненужных слуг,

В грязи траншейной о еде в заботе

Мы по ночам с тобой не видим снов,

Мы ночью тоже часто на работе

Не шутят с газом, это знают все.

Не спится детям, матерям и женам,

Но мы вернемся все по утренней росе,

Чтоб не было их счастье обожженным!

Раскручивая жизни маховик,

Мы русские, марийцы и чуваши

В анкете ставим слово «газовик»,

Труба проходит через судьбы наши!

Мы не допустим страшных взрывов гром,

Смерть тихую без запаха и цвета.

Мы на посту — и газ дает «Газпром»

И ни к чему подробности об этом!

Тумаев руководил «Спецгазавтотрансом» с 1984 по 2009 годы. В настоящее время, согласно отчетности предприятия за четвертый квартал 2017 года, входит в совет директоров ПАО «Газпром Спецгазавтотранс», ему принадлежит 12,68% уставного капитала общества. Он также был основателем и президентом футбольного клуба «Союз-Газпром» (ныне «Зенит-Ижевск»).

Фото: gazpromspartakiada.ru

Источник: Интерфакс