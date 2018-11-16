Задержан мошенник, продавший поддельные билеты на финал ЧМ за 555 тыс. рублей

Автор: Евгений Морозов 0

Чемпионат мира по футболу. Финал. Франция — Хорватия — 4:2. Москва. Стадион «Лужники». 15 июля 2018 г.

Полиция задержала мошенника, занимавшегося продажей поддельных билетов во время чемпионата мира—2018, который прошел минувшим летом в Москве. Злоумышленник совершил преступление 21 июня.

В тот день он встретился с покупателями в центре Москвы и отдал им четыре билета на финал за 555 тыс. рублей, пообещав, что у них не возникнет проблем с проходом на стадион. Обещание не воплотилось в жизнь, и молодые люди обратились в полицию, которая объявила мошенника в розыск.

Недавно поиски, которые длились четыре месяца, увенчались успехом. Теперь продавцу поддельных билетов грозит тюремное заключение сроком на шесть лет.

Напомним, в финале чемпионата мира—2018, который состоялся в Москве 15 июля, сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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