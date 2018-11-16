Задержан мошенник, продавший поддельные билеты на финал ЧМ за 555 тыс. рублей

Полиция задержала мошенника, занимавшегося продажей поддельных билетов во время чемпионата мира—2018, который прошел минувшим летом в Москве. Злоумышленник совершил преступление 21 июня.

В тот день он встретился с покупателями в центре Москвы и отдал им четыре билета на финал за 555 тыс. рублей, пообещав, что у них не возникнет проблем с проходом на стадион. Обещание не воплотилось в жизнь, и молодые люди обратились в полицию, которая объявила мошенника в розыск.

Недавно поиски, которые длились четыре месяца, увенчались успехом. Теперь продавцу поддельных билетов грозит тюремное заключение сроком на шесть лет.

Напомним, в финале чемпионата мира—2018, который состоялся в Москве 15 июля, сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Телеграм-канал «Мутко против»