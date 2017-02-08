Задача «Ростова» — попадание в первую пятерку в РФПЛ и выход в 1/4 финала ЛЕ

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о задачах «Ростова» на вторую часть сезона. Также он поведал о трансферной кампании клуба.

«Губернатор сформулировал задачи для команды: для чемпионата страны для нас очень важно, чтобы клуб попал в пятерку лучших команд, что касается Лиги Европы, «Ростов» с этим составом может побороться за высокие места и, надеемся, что пройдет максимально далеко. Для меня было бы хорошим результатом, если бы «Ростов» попал в четвертьфинал, но думаю, что при определенном раскладе клуб может пройти и дальше.

У нас полностью сохранился состав, который играл в Лиге чемпионов. Всех, кого необходимо, по мнению тренера, мы заявили на Лигу Европы. Сейчас завершился второй учебно-тренировочный сбор, идет плановая подготовка ко второму кругу и Лиге Европы; все в порядке в команде, никого мы не потеряли

«Ростов» был заинтересован в приобретении Могилевца, мы вели переговоры с «Зенитом». До последнего дня закрытия заявки в Лигу Европы «Зенит» отказывался продавать игрока, а за четыре часа до закрытия они приняли решение о готовности его продать, выставили цену, не буду называть какую.

Высокая стоимость и короткий временной промежуток, который мог не позволить нам заявить его на Лигу Европы, повлияли на то, что клуб решил его не приобретать. Хотя в принципе мы хотели и вели переговоры с «Зенитом».

До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность перехода Нобоа в «Зенит». «Сине-бело-голубые» проявляли интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста», – рассказал Гуськов.

По итогам 17-ти туров чемпионата России «Ростов» идет на седьмом месте в турнирной таблице. В 1/16 финала Лиги Европы команда сыграет с пражской «Спартой». Встречи пройдут 16 и 23 февраля.