Забастовка Диего Косты, товарищеский матч сборной России. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 сентября.

1. «Это была информативная тренировка». Как сборная России разгромила «Динамо».

Еженедельник «Футбол» посетил эту игру и рассказывает, как сборная России с тестовым составом одержала победу над «Динамо» Юрия Калитвинцева.

2. Руководство «Атлетико» просит Диего Косту вернуться в расположение «Челси».

Мадридский клуб считает, что такое поведение нападающего может помешать его возвращению в Испанию в январе.

3. Два игрока «Манчестер Юнайтед» подозреваются в уклонении от уплаты налогов.

В общей сложности под подозрением находятся 200 футболистов премьер-лиги, и их число продолжает расти.

4. Сумма отступных за форварда «Атлетико» Антуана Гризманна уменьшилась с 200 миллионов евро до 100.

Соглашение носило временный характер и действовало до завершения летнего трансферного окна.

5. Мауро Икарди продлит контракт с «Интером».

Сумма отступных по условиям нового соглашения составит 110 млн евро.

Фото: Global Look Press

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