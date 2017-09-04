Забастовка Диего Косты, товарищеский матч сборной России. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 сентября.
1. «Это была информативная тренировка». Как сборная России разгромила «Динамо».
Еженедельник «Футбол» посетил эту игру и рассказывает, как сборная России с тестовым составом одержала победу над «Динамо» Юрия Калитвинцева.
2. Руководство «Атлетико» просит Диего Косту вернуться в расположение «Челси».
Мадридский клуб считает, что такое поведение нападающего может помешать его возвращению в Испанию в январе.
3. Два игрока «Манчестер Юнайтед» подозреваются в уклонении от уплаты налогов.
В общей сложности под подозрением находятся 200 футболистов премьер-лиги, и их число продолжает расти.
4. Сумма отступных за форварда «Атлетико» Антуана Гризманна уменьшилась с 200 миллионов евро до 100.
Соглашение носило временный характер и действовало до завершения летнего трансферного окна.
5. Мауро Икарди продлит контракт с «Интером».
Сумма отступных по условиям нового соглашения составит 110 млн евро.
Фото: Global Look Press