Забастовка Деле Алли, антирекорд «Кристал Пэлас». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 сентября.
1. Премьер-лига. 11-й тур. «Динамо» и ЦСКА не забили голов, «Спартак» не смог обыграть «Анжи» у себя дома.
2. Леонид Слуцкий: «Если бы мог взять игрока из России, то взял бы Акинфеева. Он второй после Яшина».
Также российский специалист пригласил англичан на ЧМ-2018 и оценил шансы английской и российской сборных.
3. Деле Алли отказывается играть за себя в FIFA 18 из-за низкого рейтинга.
Общий рейтинг англичанина составляет 84 балла.
4. «Кристал Пэлас» – первый клуб из топ-4 лиг Англии, проигравший 6 стартовых матчей, не забив ни разу.
Разница забитых и пропущенных мячей «Кристал Пэлас» – 0:13.
5. Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «ПСЖ».
На приобретении 22-летнего серба настаивает спортивный директор парижского клуба Антеро Энрике.
Фото: Global Look Press