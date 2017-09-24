Забастовка Деле Алли, антирекорд «Кристал Пэлас». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 сентября.

1. Премьер-лига. 11-й тур. «Динамо» и ЦСКА не забили голов, «Спартак» не смог обыграть «Анжи» у себя дома.

2. Леонид Слуцкий: «Если бы мог взять игрока из России, то взял бы Акинфеева. Он второй после Яшина».

Также российский специалист пригласил англичан на ЧМ-2018 и оценил шансы английской и российской сборных.

3. Деле Алли отказывается играть за себя в FIFA 18 из-за низкого рейтинга.

Общий рейтинг англичанина составляет 84 балла.

4. «Кристал Пэлас» – первый клуб из топ-4 лиг Англии, проигравший 6 стартовых матчей, не забив ни разу.

Разница забитых и пропущенных мячей «Кристал Пэлас» – 0:13.

5. Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «ПСЖ».

На приобретении 22-летнего серба настаивает спортивный директор парижского клуба Антеро Энрике.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1