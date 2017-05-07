За выход в АПЛ будут бороться «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Хаддерсфилд» и «Фулхэм»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

В розыгрыше Чемпионшипа завершился сезон. Стали известны команды, которые между собой разыграют путевку в высший английский дивизион.

В плей-офф сразятся «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Хаддерсфилд» и «Фулхэм». Клубы начнут турнир с полуфиналов, далее два счастливчика сразятся в финале. Победитель получит право участвовать в розыгрыше АПЛ 2017/18.

Напомним, напрямую в Премьер-лигу вышли «Ньюкасл» и «Брайтон». Чемпионшип же покинули «Ротерхэм», «Уиган» и «Блэкберн».

Фото: Global Look Prest

Источник: Официальный сайт АПЛ

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