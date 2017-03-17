За выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы «Ростов» заработал 18,2 миллиона евро

Вчера «Ростов» завершил свой еврокубковый путь на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Также стало известно, сколько заработали другие российские клубы.

«Ростов» получил 2 миллиона за отборочный раунд Лиги чемпионов, 12,7 миллионов – за выход в групповой турнир. 1,5 млн – за победу над «Баварией», 1 млн – за две ничьи с ПСВ.

500 тысяч клуб заработал за попадание в 1/16 финала Лиги Европы, еще 750 тысяч – за выход в 1/8 финала турнира.

«Зенит» и «Краснодар» получили по 4,9 млн, ЦСКА 14,2.

Отметим, что окончательная сумма, которую заработали российские клубы, станет известна, между участниками турниров распределят рекламные доходы УЕФА.

«Зенит» вылетел в 1/16 Лиги Европы от «Андерлехта», «Ростов» в 1/8 от «МЮ», на этой же стадии сдался «Краснодар», который не сумел пройти испанскую «Сельту». ЦСКА занял четвертое место в группе Лиги чемпионов.

Задолженность «Ростова», на данный момент, составляет 360 миллионов рублей.

Фото: Global Look Press

Источник: Eurosport